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Timaş Yayınları'ndan İyilik Yılı Paneli

Timaş Yayınları, 'İyilik Yılı' projesi kapsamında Üsküdar'da panel düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:51
Timaş Yayınları'ndan İyilik Yılı Paneli

Timaş Yayınları'ndan 'İyilik Yılı' Paneli

Timaş Yayınları, 'İyilik Yılı' projesi çerçevesinde yazarlar ve uzmanların katılımıyla kapsamlı bir panel düzenledi.

P paneldeki konuşmalar

Panelde yazar Ece Erdoğuş Levi, yazar Yavuz Yiğit, psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya ve eğitimci Metin Özdamarlar konuşma yaptı. Katılımcılar, iyilik hareketinin önemine vurgu yaptı.

İyilikli Bir Gelecek İçin Hedefler

Timaş Yayınları, bu projeyle iyilik timlerinin oluşturulmasını ve büyük iyilik hareketlerinin başlatılmasını amaçlıyor. Savaş Özdemir, iyiliğin topluma fayda sağlayabileceğine inandıklarını belirtti.

Özdemir, "İyiliğin ne kadar değerli ve iyileştirici olduğunu hatırladık" ifadesini kullandı.

Değerler Eğitimi Üzerine

Eğitimci Metin Özdamarlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatında değerler eğitimi vurgusu yaparak, "Çocuklara iyilik yaymak temel amacımız" dedi. Aynı zamanda, "İyilik Timi" kitabının yazarı olduğunu belirtti.

İyilik Hareketinin Önemi

Ece Erdoğuş Levi, iyilik hareketinin özellikle çocuklar üzerinden yayılmasının çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya ise sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirenlerin ilerideki yaşamlarında daha başarılı olacağını vurguladı.

Organize İyiler Yetiştirme İhtiyacı

Yazar Yavuz Yiğit, iyilik hareketlerinin organize bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. "İyiliği görünür kılmalıyız" dedi.

Panel, ailelerin ve çocukların katıldığı çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Timaş Yayınları tarafından düzenlenen "İyilik Yılı" projesi kapsamında yazarların katılımıyla...

Timaş Yayınları tarafından düzenlenen "İyilik Yılı" projesi kapsamında yazarların katılımıyla panel gerçekleştirildi. Panele eğitimci ve yazar Yavuz Yiğit (solda), eğitimci Metin Özdamarlar (sol 2), psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya (ortada), yazar Ece Erdoğuş Levi (sağ 2) katıldı.

Timaş Yayınları tarafından düzenlenen "İyilik Yılı" projesi kapsamında yazarların katılımıyla...

Timaş Yayınları tarafından düzenlenen "İyilik Yılı" projesi kapsamında yazarların katılımıyla panel gerçekleştirildi. Panele eğitimci ve yazar Yavuz Yiğit (solda), eğitimci Metin Özdamarlar (sol 2), psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya (ortada), yazar Ece Erdoğuş Levi (sağ 2) katıldı.

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