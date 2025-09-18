TİMAV 13. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda Kazananlar Ödüllendirildi

TİMAV ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 13. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:25
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen 13. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreni Taş Bina'da yapıldı.

Yetkililerin Açıklamaları

TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakcı, Taş Bina'da düzenlenen ödül töreninde yarışmaya 60'dan fazla şehirden 450 hikayenin gönderildiğini söyledi. Bayrakcı, yarışmanın bu yıl 13'üncüsünün düzenlendiğini ve bugün öğrencileri ödüllendireceklerini kaydetti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise törende, "Gençlerimize güveniyoruz. Özellikle imam hatip nesline güveniyoruz ve inanıyoruz. İmam hatip nesli, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefini gerçekleştirecek olan nesil. Buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Dereceye Giren Eserler

Yarışmada birincilik ödülünü İstanbul'dan Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Talha Hamza Özel kazandı. Özel'in eseri: "Elif'in Maceraları ve Bulumer".

İkincilik ödülünü alan eser: Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berat Altay'ın "Kamil" adlı öyküsü.

Üçüncülük ödülünü ise Ankara Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dilara Öcal'ın "Çanta" adlı öyküsü aldı.

Program kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 13. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı (solda), Taş Bina'da düzenlenen ödül töreninde hikaye yarışmasının birincisi Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Talha Hamza Özel'e (sağda) ödülünü verdi.

