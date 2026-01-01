DOLAR
Altın 2026'da da Yatırımcısını Güldürecek

Bursalı kuyumcu Emir Yasin Kılıç: 2025'te %72 kazandıran altın, Ajda bilezik talebiyle 2026'da da yatırımcısını güldürecek.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:20
Bursa Kuyumcular Odası üyesi Emir Yasin Kılıç değerlendirdi

Yatırım araçları arasında 2025 yılında altının yüz güldürdüğünü belirten Bursalı kuyumcu Emir Yasin Kılıç, "Altın yatırımcısının yüzü 2026 yılında da gülecek" dedi.

Altının son yıllarda güvenli bir yatırım amacı olma özelliğini koruduğunu vurgulayan Kılıç, eskiden kadınların gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını yatırımı yaptığını ancak son birkaç yılda işçilik oranları çok düşük olduğu için Ajda bileziklerin tercih edildiğini ifade etti.

Yüzde 72 kazandırdı

Altının 2025 yılında %72 oranında prim yaptığını anlatan Emir Yasin Kılıç, son dönemde kadınların Ajda bileziklerine ilgisinin arttığını kaydederek, "2025 yılı da Ajda yılı oldu. Talep de olunca farklı modelleri üretilmeye başlandı. En çok 10 gramlık Ajda bilezikleri geçtiğimiz sezon sattık. Çünkü hem şık ve gösterişli, hem de yatırım aracı. İşçilik çok düşük olduğu için alırken de satarken de yatırımcılar zarar etmiyor" dedi.

2026 beklentisi ve yatırım tavsiyeleri

2026 yılında da altın konusunda benzer durumun yaşanmasının beklendiğini ifade eden Kılıç, "Küresel krizler ve ekonomik riskler olduğu sürece altın yatırımcısının yüzü her zaman gülmeye devam edecektir. Son yıllara bakıldığında altın güvenli limana olarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştür." diye konuştu.

Kılıç, müşterilerine uluslararası gündemi takip etmelerini tavsiye ettiklerini, zaman zaman geri çekilmelerin alım fırsatı sunduğunda yapılan işlemlerin müşterilere daha fazla kazanç sağladığını anlattıklarını belirterek, "Daha fazla kar edebilmek için yatırımcılarımız bilinçli ve planlı hareket etmeli" dedi.

Fiyat beklentileri

Fiyatlardaki birkaç günlük geri çekilmenin alım bölgesine girilmesi sonrası sert bir teknik düzeltme olduğunu vurgulayan Emir Yasin Kılıç, "2026 yılının ilk üç ayı için gram altında özellikle 6 bin 200-6 bin 300 TL bandına doğru hareketler görebiliriz. Ons altında ise 5 bin 10 dolar bandı 6 ayda beklenebilir. TL bazında gümüşte farklılıklar söz konusu olabilir ama daha çok yatırımcının tercihini altından yana kullanması orta vade için biraz daha doğru strateji olacaktır."

