Yılmaz Tunç: Türkiye Filistin’in Yanında — Galata Köprüsü’ndeki Binlerce Kitle

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galata Köprüsü mitinginde Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olmaya, insan hakları ve adaleti savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:29
"Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz" çağrısı Galata’da yankılandı

İstanbul’da yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü üzerinde düzenlenen "Sinmıyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz" mitingine binlerce vatandaş katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da alandaki yerini alarak katılımcılara seslendi.

Miting alanında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün İstanbul’dan tarihi bir çağrı yapıyoruz. Yılın ilk gününde Filistin’de, Gazze’de zulmün sona ermesi adına çok önemli bir buluşmayı İstanbullular gerçekleştiriyor. Galata Köprüsü’nün üstünde muhteşem bir kalabalık var. İnsan hakları çağrısı yapıyorlar adalet çağrısı yapıyorlar. Maalesef 7 Ekim 2023’den bu yana 70 bini aşkın Filistin’li şehit edildi. Bunun yüzde 50’den fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlendi. Soykırım suçunu işleyenlerle ilgili olarak uluslararası hukuk maalesef işletilemedi. Uluslararası adalet divanın aldığı tedbir kararları icra edilemedi. Uluslararası ceza mahkemesinde açılan soruşturma ilerletilemedi. Batılı ülkeler İsrail’e destek çıktılar. İnsan haklarının ve adaletin savunucusu olmadılar. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep Filistin davasını savunduk. Bu son iki yılın problemi değil bu bir asrı aşan bir sorun. Dünyanın kanayan yarası. uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletlerin bütün kararları bugüne kadar hep yok saydı. Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uymayan onları takmayan bir devlet var. Son iki yıldan bu yanda da soykırım suçu işleyen bir örgüt var karşımızda. Maalesef barış anlaşmasının da gerekleri yerine getirilmedi. Hala orada çocuk ve kadın katliamı devam ediyor. Biz Türkiye olarak daima Filistinlilerin yanında olmaya, insan haklarını savunmaya, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Buz gibi bir hava var ama İstanbullular akın akın Galata’ya geldiler. Burada bir millet ittifakının olduğunu hep beraber görüyoruz. Milletimiz duyarlılığını gösterdi. Milli İrade platformu da öncelik etti. Herkes burada top yekun Filistin’le ilgili olarak insanlığın vicdanının sesi oldu" dedi.

Yılmaz Tunç konuşmasında, uluslararası hukukun işletilememesine ve alınan kararların uygulanmamasına dikkat çekti; Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği eleştirdi ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı liderliğinde Filistin davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

