Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata yılbaşı gecesi ekipleri yalnız bırakmadı

Kaymakam Korkutata güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıl temennisinde bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan güvenlik güçleri ziyaret edildi. Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, yılbaşı gecesi alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde yol kontrollerinde görev yapan Güney Jandarma Karakol Komutanlığı, Bölge Trafik Şube Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini yerinde denetledi.

Ziyaret esnasında görev başındaki jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Korkutata, vatandaşların huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan personele teşekkür etti. Korkutata ayrıca personelin ailelerinin yeni yılını tebrik ederek sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Kaymakam Korkutata, ilçede yaşayan vatandaşların yılbaşını güvenli bir ortamda geçirmesi amacıyla alınan tedbirlerin önemine vurgu yaparak tüm güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.

