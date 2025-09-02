DOLAR
Tinubu: Nijerya-Kolombiya İlişkileri Güçlendirilecek

Tinubu, Kolombiya Başkan Yardımcısı Francia Marquez ile Abuja'da görüşerek diplomatik, ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:34
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin Kolombiya ile diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Tinubu bu açıklamayı, başkent Abuja'da resmi ziyarette bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez'i kabulünde yaptı.

Görüşmenin Detayları

Toplantıya iki ülke yetkilileri, iş dünyası temsilcileri ve diplomatlar katıldı. Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tinubu, küresel ekonomik dalgalanmalar ve değişen uluslararası politikaların yeni işbirliklerini gerekli kıldığını belirtti.

Tinubu, ülkesinin Kolombiya ile havacılık ve konsolosluk anlaşmalarını hayata geçireceklerini söyledi ve Kolombiyalı iş insanlarını Nijerya'nın petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmaya davet etti. Ayrıca Tinubu, Nijerya'nın genç ve büyüyen nüfusunun hem pazar hem de nitelikli iş gücü sunduğunu vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez ise görüşmede havacılık, vize, siyasi istişareler, kültürel değişim ve ticaretin öncelikli işbirliği konuları olduğunu belirtti. Marquez, iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması için iş dünyasıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

