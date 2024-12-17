TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Vergi Sistemine Sert Eleştiri

TİP Genel Başkanı Baş, Vergi Sistemini Eleştirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın vergi sistemine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Baş, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İktidarın vatandaşı hem yoksullaştırdığını hem de bütün vergiyi yoksullardan aldığını" ifade etti.

Bütçe Görüşmeleri Umut Vermiyor

Meclis’te düzenlenen bütçe görüşmelerini yorumlayan Baş, bu sürecin halka umut vermediğini savundu. 2023 hedefinin "enflasyonun tek haneye inmesi" olduğunu hatırlatan Baş, güncel enflasyon oranının TÜİK'in verilerine göre %60'ı geçtiğini vurguladı.

Faiz Giderleri ve Asgari Ücret Üzerine Eleştiriler

Baş, bütçede bulunan 1 trilyon 950 milyar lira faiz gideri olduğunu belirterek, "Bu, 100 milyon asgari ücret alan insanı toplasanız sadece faiz giderini karşılıyor" dedi. Asgari ücretlilerin, 10 ay boyunca maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etseler dahi sadece faiz giderlerini karşılayabileceklerini ekledi. Baş, bu durumun toplumsal dengesizlik yarattığını dile getirerek, "Bunu kabul etmek mümkün değil. Hem bizi yoksullaştırıyorlar, hem de tüm vergiyi yoksullardan alıyorlar" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Çıkarımları

Asgari ücret konusuna da değinen Baş, 15 kişinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın yalnızca 50 dakika sürdüğünü duyurdu. Baş, bu konunun Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, toplantının çok kısa sürmesini eleştirdi.