TİP Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekti! Zan ise çekilmeyeceğini ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan’ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermişti. Ancak parti tarafından alınan karar ve açıklamalar sonrasında ise bu adaylığın geri çekildiği duyuruldu. TİP, Gökhan Zan için ortaya atılan ve partinin asla tasvip edemeyeceği durumlarla ilgili iddialar nedeniyle bu adaylığın geri çekildiğini belirtti. Gökhan Zan ise bir süredir tehdit ve şantaja maruz kaldığını ve bu nedenle de suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

“Bu duruma göz yumamayız”

TİP, Gökhan Zan’ın adaylığının geri çekilmesi ile ilgili olarak, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gökhan Zan hakkında partimizin tasvip etmeyeceği bazı iddialar gündeme gelmiştir. Zan, her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da ve kendisine bir kumpas kurulduğunu iddia etse de en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yumamayız. Bu nedenle adaylığı geri çektik”

“Şantaj ve tehditlere maruz kaldım”





Gökhan Zan, TİP’in yapmış olduğu açıklama sonrasında, süreç içerisinde çeşitli türde şantaj ve tehdide maruz kaldığını, kendisine kurulmuş olan bu kumpası ortaya çıkarmak için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Zan, Türkiye İşçi Partisi’nin adaylığını geri çekmesine ise tepki gösterdi. Yaşan bu durumlar ilgili olarak, partinin de kendisi gibi suç duyurusunda bulunmasını beklediğini dile getiren Gökhan Zan, adaylıktan geri çekilmeyeceğini söyledi.