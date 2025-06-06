Tır Şoförleri Kurban Bayramı'nı Ailelerinden Uzakta Geçirdi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sırada bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kaldı.

Sınır kapısında uzun saatler süren bekleyiş, bayram coşkusunu gölgeleyerek şoförlerin buruk bir sevinç yaşamasına neden oldu. Tır şoförleri bayram namazının ardından meslektaşlarıyla bayramlaştı ve aileleriyle telefon görüşmesi yaparak bayram dileklerini ilettiler.

Almanya'ya giden Muhterem Kaya, bayramı ailesinden ayrı geçirmenin getirdiği hüznü dile getirerek, “Son 4-5 bayramdır evden uzak kalıyorum. Evde ailemle olmak varken gurbette olmanın burukluğunu hissediyorum. Özlem ve hasret içindeyim,” dedi. Ayrıca, bu yıl da Kurban Bayramı'nı evden uzak geçirdiği için kurban kesme sevincini yaşayamamanın üzüntüsünü paylaştı.

Aynı durumu yaşayan Mustafa Türkoğlu, meslek itibarıyla birçok bayramı evden uzakta geçirmek zorunda kaldığını belirtti. Türkoğlu, “Bayramın ilk saatlerinde Kapıkule'de çıkış sırası bekliyoruz. Ailemiz kurban kesiyor, onlar o manevi tadı yaşarken biz ailemizden ayrı kalıyoruz,” diyerek bu durumu duygusal bir şekilde anlattı.

İngiltere'ye giden Cevdet Kasap ise uzun süre boyunca ailesiyle bayram kutlamanın hasretini çektiğini ifade etti.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı. Şoförlerden Mustafa Türkoğlu, ailesiyle bayramlaştı.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı. Şoförlerden Mustafa Türkoğlu, ailesiyle bayramlaştı.