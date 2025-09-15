Tire'de Sahte Polis Kimliğiyle Yakalanan Belediye Çalışanı Gözaltına Alındı

İzmir'in Tire ilçesinde devriye yapan jandarma, meraya çöp döken ve cüzdanında sahte polis kimliği taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T.'yi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:45
Jandarma devriyesi sırasında sahte kimlik ortaya çıktı

İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma ekipleri devriye faaliyeti sırasında Karateke Mahallesi'nde bir kişinin meraya çöp döktüğünü fark etti.

Yapılan kimlik kontrolünde kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. (44) olduğu belirlendi.

Kontrol sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

