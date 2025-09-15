Tire'de Sahte Polis Kimliğiyle Yakalanan Belediye Çalışanı Gözaltına Alındı
Jandarma devriyesi sırasında sahte kimlik ortaya çıktı
İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma ekipleri devriye faaliyeti sırasında Karateke Mahallesi'nde bir kişinin meraya çöp döktüğünü fark etti.
Yapılan kimlik kontrolünde kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. (44) olduğu belirlendi.
Kontrol sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.