TOBB Toplantısında Su Verimliliği Vurgusu: Hibe ve Teşvik Aşaması İhtiyacı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, düzenlenen Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda su verimliliği yatırımlarının önemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Su Verimliliği İçin Finansal Destek Zorunluluğu

Hisarcıklıoğlu, su verimliliğine yönelik sistemlerin hayata geçmesi için yüksek sabit sermaye yatırımlarını gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu yatırımların finansal olarak desteklenmesi adına, teşvik ve hibe destek programlarının da Bakanlık marifetiyle özel sektör kullanımına sunulması kritik öneme haizdir," dedi.

Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Yenilikler

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılmış olup, tarım ve hayvancılığın stratejik sektörler olduğunu ifade ettiler. Hisarcıklıoğlu, "Tarım ve hayvancılık asla ihmal edilmemeli, geliştirici projeler yürütüyoruz," şeklinde belirtti.

Yenilik olarak lisanslı depoların kuruluş sürecinin başlatıldığını ve Türkiye’de ilk depoların faaliyete geçtiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ticaret borsaları ve özel sektörün de bu sürece dâhil olduğunu belirtti. Bu sayede üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaştığını vurguladı.

Yüksek Girdi Maliyetleri Sorunu

Hisarcıklıoğlu, sektörden gelen görüş ve önerileri dikkate alarak çözüm yolları aradıklarını ifade etti. Özellikle yakıt, gübre ve yem gibi girdi maliyetlerindeki artışların sektörde önemli sorunlar yarattığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Verilen destekler, en az girdi maliyetlerindeki artış seviyesinde olmalıdır," dedi.

Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağı

Hisarcıklıoğlu ayrıca, Bakanlığımız tarafından haziran ayında görüşe açılan Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağı hakkında da bilgi verdi. Su verimliliği hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli olan damlama sulama gibi sistemlerin kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Protokol ile Türkiye genelinde su verimliliği farkındalığını artırma planlarının olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu konuda yapılacak etkinliklerin önemini vurgulayarak, Sayın Bakan’a teşekkürlerini sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ4) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol4), TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ4) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol4), TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'na katıldı.