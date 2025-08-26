TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

TOFAŞ Şahin ve Doğan serisinin yeniden üretileceği iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin otomotiv tarihinde özel bir yere sahip olan bu modellerin 2026 yılında yollara döneceği söylentisi, hem nostalji hem de erişilebilir fiyat beklentisi yarattı.

Yeniden üretim iddialarının perde arkası

Özellikle son birkaç günde sosyal medya platformları ve bazı internet sitelerinde yayılan haberlere göre, 90'lı yılların sembolü olan ve halk arasında "kuş serisi" diye anılan Şahin ve Doğan, günümüz teknolojisiyle yeniden banttan indirilecekti. Söylentiler, yeni modellerin eski ruhunu koruyacağı ve aynı zamanda günümüz standartlarını yakalayacağı yönündeydi.

İddialarda, araçların ABS fren sistemi, sürücü ve yolcu hava yastıkları, modern bir multimedya ekranı ve hatta park sensörleri gibi donanımlarla pazara sunulacağı öne sürüldü. Bu öneri, artan otomobil fiyatları karşısında ulaşılabilir ve tanıdık bir seçenek beklentisini tetikledi.

Sektör kaynakları ve uzman değerlendirmesi

Ancak otomotiv sektörünü yakından takip eden kaynaklar ve konuya ilişkin bilgi sahibi çevreler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade etti. Uzmanlar, Şahin ve Doğan'ın mevcut platformuyla günümüz güvenlik ve emisyon standartlarını karşılamasının teknik olarak imkansıza yakın olduğunu belirtiyor.

Bir otomobilin sıfırdan üretilebilmesi için Euro NCAP gibi çarpışma testlerinden geçer not alması ve mevcut karbon emisyon regülasyonlarına uyması gerekiyor. 90'lı yılların teknolojisiyle tasarlanmış bir şasi ve motoru bu standartlara uygun hale getirmenin maliyeti, yeni bir otomobil tasarlamaktan çok daha yüksek olacağı uzmanların ortak görüşü.

Sonuç olarak, efsanenin aynı tasarımla ve uygun bir fiyatla geri dönme ihtimali, hem ticari hem de teknik açıdan rasyonel bir temele oturmuyor.