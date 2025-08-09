DOLAR
Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Togg, yeni kredi kampanyası ile 12 ay sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor. Yerli otomobil sahibi olmanın kapıları açılıyor!

Yayın Tarihi: 09.08.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 12:30
Togg, Yeni Destek Paketi ile Karşınızda

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, son vergi düzenlemeleri sonrasında devreye aldığı yeni kredi ve taksit seçenekleri ile dikkati çekiyor. Belirli bir peşinatı olanlar için sunulan bu kampanya, Togg sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat yaratıyor.

Kampanya Detayları

Togg, geçtiğimiz günlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yapılan güncellemelerin ardından, fiyat listesini revize etmişti. Bu değişiklikle birlikte Togg T10X modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 862 bin TL’ye yükselirken, donanım ve opsiyonel paketlerle bu rakam 2 milyon 363 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Sıfır Faizli Kredi İmkanları

Togg, alım gücünü desteklemek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla farklı bütçelere hitap eden kredi seçenekleri sunuyor. Bu seçenekler arasında en dikkat çekeni ise %0 faizli kredi imkanı. Bireysel müşterilere sunulan bu kampanya kapsamında, 250 bin TL’lik krediye 12 ay vade ile %0 faiz uygulanıyor. Böylelikle, aylık 20 bin 833 TL gibi sabit bir taksitle borç kapatma imkanı sağlanıyor.

0 Km Togg Fırsatı

Togg T10X V2 modelinin güncel başlangıç fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bireysel müşterilere 48 ay vade ile 1 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanıyor. Bu durumda toplam fiyat üzerinden 1 milyon TL'lik kredi düşüldüğünde, 862 bin TL'lik bir peşinat kalıyor.

48 Ay Vade ile Uygun Faiz Seçeneği

Bu kredi seçeneğinde 48 ay vade için uygulanacak faiz oranı ise %2,89 olarak belirlendi. Aylık taksit ödemesi ise yaklaşık 45 bin 280 TL’ye denk geliyor. Yani, elinde bu miktarda nakit birikimi olan vatandaşlar, geri kalan tutarı banka kredisiyle tamamlayarak sıfır kilometre bir Togg T10X'in direksiyonuna geçme fırsatını yakalayabilirler.

