TOGÜ'nün Köyde Sağlık Hamlesi: 'Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz'

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:40
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından hayata geçirilen Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz projesi, merkeze bağlı Kömeç köyünde başladı. ÜNİDES desteğiyle yürütülen etkinlikte öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri ile köy halkına kapsamlı taramalar gerçekleştirildi ve sağlık hizmetlerine erişim güçlendirildi.

Eğitimler

Eğitim programında Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Solmaz "Hipertansiyon ve Korunma", Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes Demir Acar ile Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Solmaz "Diyabet ve Korunma" ve Doç. Dr. Kübra Esin "Sağlıklı Beslenme" konularında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi. Toplam 100 kişinin katıldığı eğitimler, kronik hastalıklar konusunda farkındalığı artırmaya yönelik pratik bilgiler sundu.

Kapsamlı Sağlık Taramaları

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlığı Koruma ve Geliştirme Kulübü üyeleri ve öğretim üyeleri tarafından yapılan taramalarda boy-kilo, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Taramalar sayesinde özellikle düzenli sağlık kontrolü imkânı olmayan köy sakinleri sağlık durumları hakkında detaylı bilgi edindi ve sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi.

Rektör Ziyareti ve Mesajı

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz Kömeç köyünü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Rektör Yılmaz, proje ekibi ve köy halkıyla bir araya gelerek şu değerlendirmeyi yaptı: "ÜNİDES kapsamında yürüttüğümüz bu proje TOGÜ’nün topluma hizmet vizyonunun önemli bir yansımasıdır. Öğrencilerimizin sahada aktif görev alması, halkımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması ve sağlık bilincinin artırılması bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz".

