TOGÜ ve Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadele İçin İşbirliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele, koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında işbirliğini öngören bir protokol imzalandı.

Protokol ve imza töreni

Protokol, Rektörlük makamında düzenlenen törende resmiyet kazandı. İmza törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinde bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmaları, eğitimler, seminerler ve sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Rektör Yılmaz'ın değerlendirmesi

Yılmaz gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin üniversitenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Bağımlılıkla mücadelede sadece tedavi değil, önleyici çalışmalar da büyük önem taşıyor. Bu protokolle öğrencilerimizi ve toplumumuzu bilinçlendirmeye yönelik pek çok etkinlikte Yeşilay ile omuz omuza çalışacağız. Gençliğin korunması hepimizin ortak sorumluluğu."

Yeşilay Başkanı Dinç'in mesajı

Dinç ise TOGÜ ile imzalanan protokolün gençlerde farkındalığı artırmak ve onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak açısından çok değerli olduğunu belirterek, "Üniversitelerimizle kurduğumuz bu tür işbirlikleri, ülkemizin geleceği açısından büyük kazançtır." açıklamasında bulundu.

