Tohum Otizm Vakfı'ndan İstanbul Maratonu'nda Eğitim Desteği Daveti

Tohum Otizm Vakfı’nın Daveti

Tohum Otizm Vakfı, Türkiye İş Bankası tarafından düzenlenen 46. İstanbul Maratonu’nda, katılımcıları otizmli çocukların eğitimine katkıda bulunmaya çağırdı. Bu yıl, koşuya katılan gönüllü sporcular aracılığıyla yapılan bağışların, otizmli çocuklar için eğitim burslarına aktarılması hedefleniyor.

Maratonda İyilik Peşinde Koşun!

3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan bu prestijli maratonda, iyilik peşinde koşmak isteyen herkesin destek vermesi istendi. Burs toplamaya yönelik "Otizmli Çocukların Eğitimi İçin Tohum Güneşi Ol" adlı proje ile gönüllü koşucular, "Tohum Güneşi" unvanıyla anılıyor.

Öğrenciler de Katılacak

Ayrıca, bu yıl Tohum Güneşleri arasına vakfın eğitim kurumları öğrencilerinin de dahil olacağı müjdelendi. Bu öğrencilerin, benzer durumda olan otizmli çocuk ve gençlerin eğitim bursundan yararlanabilmesi amacıyla 8 kilometre koşarak toplamda 210 bin lira bağış toplama hedefi bulunuyor.

Gönüllü Koşucuların Hikayeleri

Açıklamada, koşuya katılacak olan öğrencilerin kendi eğitim süreçlerinde gösterdikleri ilerlemeler, otizme dair yaşadıkları deneyimler ve vakfın onlara sunduğu imkanlar hakkında görüşlerine de yer verildi. Bu koşu, hem bir yarışma hem de otizm farkındalığını artırma adına büyük bir fırsat sunuyor.