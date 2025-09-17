Tokat Artova'da makilik yangını: Ekipler müdahale ediyor

Olay ve müdahale ekibi

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyü yakınlarında, ormana sirayet edebilecek nitelikte bir makilik alan yangını çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları

Ekipler sahada yoğun bir şekilde yangına müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ve yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

