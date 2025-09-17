Tokat Artova'da makilik yangını: Ekipler müdahale ediyor

Tokat'ın Artova ilçesi Kayaönü köyünde ormana yakın makilik alanda çıkan yangına, belediye itfaiyeleri, İlçe Özel İdare ve Orman İşletme ekipleri ile jandarma müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:11
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyü yakınlarında, ormana sirayet edebilecek nitelikte bir makilik alan yangını çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları

Ekipler sahada yoğun bir şekilde yangına müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ve yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

