Tokat Belediyesi'nden 250 Kişiye Evde Bakım Hizmeti

Tokat'ta Evde Bakım Hizmeti İle Yaşlı ve Hastalara Destek

Tokat Belediyesi, 250 yaşlı ve hasta bireye evde bakım hizmeti sunarak sosyal sorumluluk projelerine büyük bir katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bu hizmetin önemini vurguladı.

Hizmetin Kapsamı ve Ekipler

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, belediyelerin temel işlevlerinden birinin kültürel ve sosyal hizmetler olduğuna dikkat çekerek, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 kişilik iki ekip oluşturduk," dedi. Ekipler her gün iki evi ziyaret ederek yardıma ihtiyacı olan bireylere destek sağlıyor.

Evde Bakımın Detayları

Ekipler, yatak çarşaflarının yenilenmesi, ev temizliği, kişisel bakım ve gerekli durumlarda fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptırılması gibi hizmetleri sunuyor. Yazıcıoğlu, "Vatandaşa dokunmak, onların gönüllerine girmek ve ihtiyaçlarını karşılamak büyük önem taşıyor. Bir gün hepimizin aynı durumda olabileceğini düşünerek, empati yaparak bu hizmeti sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Devamlılık ve Gelişim Hedefleri

Yazıcıoğlu, her iki haftada bir evleri tekrar tarayarak vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için gayret gösterdiklerini belirtti. Projeye iki ay önce başladıklarını ve şu anda 250 kişiye hizmet sağladıklarını ifade etti. Sayının artacağını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Ekip sayımızı 4'e çıkarmayı planlıyoruz. Hiç mağduriyet yaşanmaması konusunda elimizden geleni yapacağız,” şeklinde konuştu.

Tokatlılara hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti belirten Yazıcıoğlu, "Bu kadim şehrin insanlarına hizmet etmek benim için bir onurdur," dedi.

Tokat'ta yaşayan 250 yaşlı ve hastanın kişisel bakımları ile evlerinin temizliği, belediyenin Evde Bakım Birimi tarafından gerçekleştiriliyor.

Tokat'ta yaşayan 250 yaşlı ve hastanın kişisel bakımları ile evlerinin temizliği, belediyenin Evde Bakım Birimi tarafından gerçekleştiriliyor.