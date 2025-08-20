DOLAR
Tokat Erbaa'da Düğünlerde Havaya Ateş: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Tokat Erbaa'da düğünlerde havaya ateş ettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı; 7 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:52
Operasyon ve ele geçirilenler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açtıkları iddiasıyla yürütülen çalışmalar sonucu 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akça ve Çevresu köylerinde tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekiplerin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda yapılan aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında M.Ö, G.Ö, H.T, U.T, M.T, Ş.T, A.T, Z.Ç. ve E.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

