Tokat Erbaa'da Düğünlerde Havaya Ateş: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açtıkları iddiasıyla yürütülen çalışmalar sonucu 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akça ve Çevresu köylerinde tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekiplerin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda yapılan aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında M.Ö, G.Ö, H.T, U.T, M.T, Ş.T, A.T, Z.Ç. ve E.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

