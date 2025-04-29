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Tokat'ın İlk Kadın Halk Otobüsü Şoförü Rukiye Özler Göreve Başladı

Tokat'ta Rukiye Özler, 13 yıllık deneyimiyle kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak görevine başladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:14
Tokat'ın İlk Kadın Halk Otobüsü Şoförü Rukiye Özler Göreve Başladı

Tokat, İlk Kadın Halk Otobüsü Şoförüne Merhaba Dedi

Tokat, 13 yıllık sürücülük deneyimine sahip Rukiye Özler'i halk otobüsü şoförü olarak göreve alarak önemli bir ilke imza attı. Özler, Tokat Belediyesi Özel Halk Otobüsleri bünyesinde şehir içi ulaşımda yol alacak.

İlk Seferini Gerçekleştirdi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rukiye Özler, bugün ilk seferine çıkarak, vatandaşlarla buluştu. Kendisi için bu yeni görevin büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Özler, edinmiş olduğu deneyimi halkın hizmetine sunmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Başkan Yazıcıoğlu'ndan Destek

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kadınların toplumsal hayattaki rolünün önemini vurgulayarak, "Kadınların elinin değdiği her yere düzen ve huzur geliyor. Tokat'ta bir ilki gerçekleştirdik," dedi. Yazıcıoğlu, Özler'in yaptığı bu atılımın tüm kadınları cesaretlendireceğini ifade etti.

Rukiye Özler'in göreve başlaması, Tokat'ta toplu taşımada bir devrim niteliği taşırken, yolcuların olumlu tepkileri de gözlerden kaçmadı. Özler, kentin ulaşımına olan katkısının yanı sıra, örnek bir figür olarak ön plana çıkmayı hedefliyor.

Tokat'ta 13 yıllık sürücülük deneyimine sahip Rukiye Özler, kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü...

Tokat'ta 13 yıllık sürücülük deneyimine sahip Rukiye Özler, kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak göreve başladı. Özler, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun (sağ 2) destek ve direktifleriyle göreve başladı.

Tokat'ta 13 yıllık sürücülük deneyimine sahip Rukiye Özler, kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü...

Tokat'ta 13 yıllık sürücülük deneyimine sahip Rukiye Özler, kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak göreve başladı. Özler, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun (sağ 2) destek ve direktifleriyle göreve başladı.

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