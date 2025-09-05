Tokat Pazar'da kiraz ağaçları eylülde yeniden çiçek açtı
Esentepe ve Sinan Paşa mahallelerinde beklenmedik çiçeklenme
Tokat'ın Pazar ilçesinde bazı kiraz ağaçlarının eylül ayında yeniden çiçek açtığı görüldü. Olay, özellikle Esentepe ve Sinan Paşa mahallelerinde dikkat çekti.
Mahalle sakini Fuat Sarık, eylülde kirazların çiçek açmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Sarık, bahar aylarında yaşanan zirai dondan dolayı ağaçların bu sene meyve vermediğini hatırlattı.
Fuat Sarık, "Bu durumun iklim değişikliği ve mevsimsel dengesizliklerle ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Seneye inşallah ağaçlardan meyve almayı umuyoruz. Rabb'im hayırlısını versin inşallah." dedi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde kiraz ağaçları yeniden çiçek açtı.