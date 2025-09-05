DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.707,43 -0,36%
BITCOIN
4.634.801,17 -1,81%

Tokat Pazar'da Kiraz Ağaçları Eylülde Yeniden Çiçek Açtı

Tokat'ın Pazar ilçesinde Esentepe ve Sinan Paşa mahallelerindeki bazı kiraz ağaçları eylülde yeniden çiçek açtı; mahalleli iklim değişikliği şüphesini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:34
Tokat Pazar'da Kiraz Ağaçları Eylülde Yeniden Çiçek Açtı

Tokat Pazar'da kiraz ağaçları eylülde yeniden çiçek açtı

Esentepe ve Sinan Paşa mahallelerinde beklenmedik çiçeklenme

Tokat'ın Pazar ilçesinde bazı kiraz ağaçlarının eylül ayında yeniden çiçek açtığı görüldü. Olay, özellikle Esentepe ve Sinan Paşa mahallelerinde dikkat çekti.

Mahalle sakini Fuat Sarık, eylülde kirazların çiçek açmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Sarık, bahar aylarında yaşanan zirai dondan dolayı ağaçların bu sene meyve vermediğini hatırlattı.

Fuat Sarık, "Bu durumun iklim değişikliği ve mevsimsel dengesizliklerle ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Seneye inşallah ağaçlardan meyve almayı umuyoruz. Rabb'im hayırlısını versin inşallah." dedi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde kiraz ağaçları yeniden çiçek açtı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde kiraz ağaçları yeniden çiçek açtı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde kiraz ağaçları yeniden çiçek açtı.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Düzce'de Yığılca Yangını: Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
3
ABD'den Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması: ÇKP ile işbirliği yapanlar hedefte
4
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 365 Gram Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: Malta Bayraklı 'ELİNA B' Kurtarıldı
6
Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00
7
Çorum'da 'change' Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı