Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı ve Tipi Etkisini Sürdürüyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, özellikle Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Bölgede aralıklarla devam eden yağışlar sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yolculuk yapmamaları öneriliyor.
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oldu.