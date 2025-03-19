Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı ve Tipi Etkisini Sürdürüyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:58
Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı ve Tipi Etkisini Sürdürüyor

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı ve Tipi Etkisini Sürdürüyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, özellikle Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Bölgede aralıklarla devam eden yağışlar sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yolculuk yapmamaları öneriliyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oldu.

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