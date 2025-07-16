Tokat'ta 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı

Tokat’ta 15 Temmuz'a Özel Fotoğraf Sergisi

Tokat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi, bu anlamlı günde ziyaretçilerini bekliyor.

Etkinliğin Detayları

Sergide, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşanan anlar ve o dönemdeki toplumun ruh hali etkileyici fotoğraflarla sergilenecek. Ziyaretçilerin, o geceye dair anıları tazelemesi ve milli birliğin önemini bir kez daha anlaması hedefleniyor.

Katılım ve Ziyaret Saatleri

Sergi, Tokat halkını ve şehrin farklı bölgelerinden gelen misafirleri ağırlamak üzere geniş bir katılımcı kitlesine ulaşmayı planlıyor. 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi, belirli bir süre boyunca açık olacak ve katılımcılar sergiyi ziyaret edebilecek.

Bu tür etkinlikler, Türkiye’nin demokratik duruşunu pekiştirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya katkı sağlamaktadır. Tokat’taki bu sergi de bu amaca hizmet edecektir.

Tokat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Serginin açılışını yapan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz (önde), daha sonra fotoğrafları inceledi.

Tokat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Serginin açılışını yapan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz (önde), daha sonra fotoğrafları inceledi.