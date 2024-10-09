Tokat'ta Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Tokat'ta Akrabalar Arasında Çıkan Bıçaklı Kavga

Tokat'ta, akrabalar arasında yaşanan bir bıçaklı kavga, trajik bir şekilde sonuçlandı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, baba ve oğlu tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Olay, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde, ev alma meselesi yüzünden arasında husumet bulunan 70 yaşındaki Ömer Y. ve eşi Gülay Y. ile 50 yaşındaki kayınbiraderi Birol G. arasında meydana geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga Sırasında Yaşananlar

Yaşanan gerginlik sırasında, olay yerinden geçen Muhammet Ali Y. (34), babasının darbedildiğini görerek dayısı Birol G.'yi bıçakladı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Birol G.'yi Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Süreç Başlatıldı

Olayda yaralanan Ömer Y. ve oğlu Muhammet Ali Y., hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildiler. Olayla ilgili olarak Ömer Y., Muhammet Ali Y. ve Gülay Y. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Baba Ömer Y. ve oğlu Muhammet Ali Y., çıkarıldıkları hakimlik kararıyla tutuklanırken, anne Gülay Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayın detayları ve adli sürecin gelişmeleri takip edilmektedir.