Tokat’ta art arda yaşanan depremler sonrasında 3 ilçede okullar tatil

AFAD, merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesi ve büyüklüğü 4.7 olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin yaklaşık 10 km. derinliğinde gerçekleşen bu deprem, saat 01.06 sularından yaşandı. Bu depremden yaklaşık 1 buçuk saat sonra ise aynı ilçede 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Art arda yaşanan bu depremler sonrasında Tokat Valisi Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirten Hatipoğlu, depremin merkez üssü Sulusaray ile birlikte Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.