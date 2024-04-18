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Tokat’ta art arda yaşanan depremler sonrasında 3 ilçede okullar tatil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde yaşanan 4.7 ve 4.1 büyüklüklerinde iki depremin yaşandığını açıkladı. Tokat Valisi, yaşanan depremler sonrasında Sulusaray başta olmak üzere Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün için tatil edilmiş olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:40
Tokat’ta art arda yaşanan depremler sonrasında 3 ilçede okullar tatil

AFAD, merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesi ve büyüklüğü 4.7 olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin yaklaşık 10 km. derinliğinde gerçekleşen bu deprem, saat 01.06 sularından yaşandı. Bu depremden yaklaşık 1 buçuk saat sonra ise aynı ilçede 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Art arda yaşanan bu depremler sonrasında Tokat Valisi Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirten Hatipoğlu, depremin merkez üssü Sulusaray ile birlikte Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

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