Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
Yüksek kesimlerde beyaz örtü, yaylalarda kış manzaraları
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan yağış, kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezine 84 kilometre uzaklıkta bulunan Başçiftlik'te başlayan kar, bölgedeki yaşamı etkiledi.
Öte yandan Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkisini gösterdi; yaylalarda ortaya çıkan kış manzaraları dikkat çekti.
Yaylada küçükbaş hayvanlarıyla bulunan bir çoban, kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler izleyenlere renkli anlar sundu.
Yetkililer, yüksek kesimlerdeki kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düştüğünü belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
