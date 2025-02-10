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Tokat'ta Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Tokat'ta devrilen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:52
Tokat'ta Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Tokat'ta Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Tokat'ın Gürçeşme mevkisinde gerçekleşen talihsiz bir kazada iki kişi yaralandı. Zeki K. (46) yönetimindeki 34 BU 0292 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kaza Sonrası Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda otomobilde bulunan Gülsem (44) ve Nazan K. (18) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Kazanın nedeni ile ilgili araştırmalar devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

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