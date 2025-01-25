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Tokat'ta Devrilen Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ta bir fabrikanın bahçesine devrilen otomobildeki sürücü Kayra Ömrüuzun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 22:02
Tokat'ta Devrilen Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Kaza: Fabrikanın Bahçesine Devrilen Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde gerçekleşen üzücü bir kaza sonucunda 21 yaşındaki Kayra Ömrüuzun, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Zile-Turhal kara yolunun Zile girişinde bir un fabrikasının bahçesinde meydana geldi.

Ömrüuzun’un 60 VA 858 plakalı otomobili, kontrollü bir şekilde ilerlerken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Kaza sonrasında Ömrüuzun ağır yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olayın ardından yapılan incelemelerde, kazanın anı fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli bilgiler sunuyor.

Yerel yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın, sürücünün dikkatsizliği veya yol koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz netlik kazanmadı.

Tokat'tın Zile ilçesinde bir fabrikanın bahçesine devrilen otomobildeki sürücü hayatını...

Tokat'tın Zile ilçesinde bir fabrikanın bahçesine devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

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