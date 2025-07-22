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Tokat'ta Dört Kişi Yaralandı: İki Otomobil Çarpıştı

Tokat'ta meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 19:36
Tokat'ta Dört Kişi Yaralandı: İki Otomobil Çarpıştı

Tokat'ta İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı

Tokat'ta yaşanan talihsiz bir trafik kazasında, 6 kişi yaralandı. Kazanın, R.A. (43) yönetimindeki 54 AKD 015 plakalı otomobil ile S.D. (22) idaresindeki 06 DSR 317 plakalı otomobilin, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Olayda, sürücüler R.A. ve S.D. ile birlikte araçlarda bulunan İ.S.D. (18), H.A. (43), E.S. (14) ve E.A.A. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın sebebi ile ilgili inceleme sürerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

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