Tokat'ta Engelli Bireylere Özel Asker Kınası Etkinliği

Tokat'ta Engelli Bireylere Asker Kınası!

Tokat'ta, Engelliler Haftası kapsamında, 24 engelli birey için özel bir asker kınası etkinliği düzenlendi. Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Vakıflar Bölge Müdürlüğü İmarethanesi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, engelli bireyler için hareketli bir atmosfer oluşturuldu.

Özel Bir Gün

Etkinliğe Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve aileler de katılarak 24 engelli bireye kına yakma merasimi gerçekleştirdi. Bu anlamlı günde, engelli bireyler ve aileleri müzik eşliğindekeyifli anlar yaşadı.

Geleneklerimizi Yaşatmak

Yasemin Köklü, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada bir araya gelmemizin özel bir sebebi var. 24 özel bireyimizin, vatani görev bilinciyle katılacakları temsili askerlik programı öncesinde, kına yakma törenimizi gerçekleştirdik. Kına, milletimizin binlerce yıllık kültüründe vatana adanmışlığın simgesidir," diyerek bu etkinliğin önemine değindi.

Köklü, sözlerine devam ederek, "Evlatlarımız, bugün sadece temsili bir askerlik görevine hazırlanıyor gibi görünse de aslında hepimizin gönlünde gerçek birer Mehmetçik olarak yerlerini çoktan almışlardır," ifadelerini kullandı.

Tokat'ta 24 engelli bireye, temsili askerlik programı öncesinde kına yakıldı. Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Engelliler Haftası kapsamında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü İmarethanesi'nde engelliler için asker kınası eğlencesi düzenlendi.

Tokat'ta 24 engelli bireye, temsili askerlik programı öncesinde kına yakıldı. Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Engelliler Haftası kapsamında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü İmarethanesi'nde engelliler için asker kınası eğlencesi düzenlendi.