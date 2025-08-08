DOLAR
Tokat'ta Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 10:49
Tokat'ta Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre, kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zile-Çekerek Karayolu üzerindeki Karayün mevkiinde gerçekleşti. İki otomobil, 16 BMT 901 plakalı ve 60 AFZ 583 plakalı, henüz sürücüleri belirlenemeyen araçlar arasında çarpışma yaşandı.

Olay sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılırken, kazanın nedenine yönelik incelemeler sürüyor.

Tokat'ta böyle bir kaybın yaşanması, bölge halkında büyük üzüntü yarattı. Kazanın detayları ve soruşturma ile ilgili bilgiler ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

