Tokat'ta Gıjgıj Tepesi'nde Orman Yangını: Ekipler Karadan Müdahale Ediyor

Tokat merkezindeki Gıjgıj Tepesi'nde çıkan çam ağırlıklı orman yangınına ekipler ve vatandaşlar karadan müdahale ediyor. Nedeni henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:26
Tokat'ta Gıjgıj Tepesi'nde Orman Yangını: Ekipler Karadan Müdahale Ediyor

Tokat'ta Gıjgıj Tepesi'nde orman yangını sürüyor

Tokat kent merkezinde, Gıjgıj Tepesi mevkisinde bulunan çam ağırlıklı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bölgedeki ormanlık alanda etkili olurken, rüzgar ve arazi yapısı yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Müdahale ekipleri olay yerinde

Yangına karadan müdahale devam ediyor. Bölgeye sevk edilen Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sahada çalışıyor. Ayrıca çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tokat'ta çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

Tokat'ta çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

Tokat'ta çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

