Tokat'ta Gıjgıj Tepesi'ndeki orman yangını kontrol altına alındı

Tokat kent merkezinde Gıjgıj Tepesi mevkisinde, çam ağırlıklı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, müdahale ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Müdahale ve etkilenen alan

Yangına Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının etkilediği alanın soğutma ve güvenlik çalışmaları gece boyunca devam edecek.

Yerel yöneticilerin açıklamaları

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, Gıjgıj Tepesi’nin Tokat’ın en yeşil yerlerinden biri olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

"Gerçekten vatandaşlarımız da takdire şayan, onlar da ellerini taşın altına soktular, büyük bir irade gösterdiler. Çok duyarlı olmamız lazım. Ormanlar çok kıymetli. Özellikle yaz aylarında Türkiye'nin belli başlı lokasyonlarında yangınlarla karşılaşıyoruz. Tokat'ta da buna benzer bir şey oldu ama hızlı müdahale edildi. Şimdi arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun."

Tokat Valisi Abdullah Köklü ise yangına müdahale sürecini ve etkilenen alanı şöyle özetledi:

"Orman teşkilatımız, belediye teşkilatımız, Özel İdare, emniyet, diğer tüm kurum ve kuruluşlar, AFAD hep birlikte oldular. Yangın 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Emeği geçen personelimize teşekkür ediyoruz. Tokat'ımıza geçmiş olsun diyoruz."

Köklü, yangından yaklaşık 3 hektarlık alanın etkilendiğini bildirdi.