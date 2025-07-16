DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

Tokat'ta Hafif Ticari Araç Ağaçla Çarpıştı: 4 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 09:44
Tokat'ta Hafif Ticari Araç Ağaçla Çarpıştı: 4 Yaralı

Tokat'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Ağaçla Çarpıştı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Volkan G. yönetimindeki 16 CVB 49 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi yakınlarında yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Kaza Anında Yaralılar Sıkıştı

Kaza sonucunda sürücü Volkan G. ile birlikte araçta bulunan Gökhan G., Salime Y. ve Fatma G. yaralandı. Sıkışan yaralılar, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kazadan çıkarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, acil müdahale için Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirerek hastaneye taşındılar.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan...

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IDEF 2025'te Tanıtılacak İHA'lar: TOYDU ve KARAGUN
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti
3
İsrail Ordusundan Gazze'ye 100'den Fazla Kamyonete Saldırı
4
Antarktika'nın Buzsuz Hali: En Detaylı Harita Yayınlandı
5
AB'nin 'Fikirdaş Ülkeler Girişimi': Zamanında Atılmış Bir Adım
6
Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan'dan Kıbrıs Türküne Anlamlı Destek"

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!