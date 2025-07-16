Tokat'ta Hafif Ticari Araç Ağaçla Çarpıştı: 4 Yaralı

Tokat'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Ağaçla Çarpıştı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Volkan G. yönetimindeki 16 CVB 49 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi yakınlarında yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Kaza Anında Yaralılar Sıkıştı

Kaza sonucunda sürücü Volkan G. ile birlikte araçta bulunan Gökhan G., Salime Y. ve Fatma G. yaralandı. Sıkışan yaralılar, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kazadan çıkarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, acil müdahale için Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirerek hastaneye taşındılar.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.