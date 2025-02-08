Tokat'ta Kapanan 10 Köy Yolu Kar Yağışı Sonrası Ulaşıma Açıldı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyerek 10 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ancak, İl Özel İdaresi ekipleri, hızlı bir müdahale ile bu yolları yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Gece saatlerinde başlamış olan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla devam etti ve çok sayıda köy yolunun kapalı kalmasına yol açtı. Ancak, 50 kişilik İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için yükümlülüklerini yerine getirerek, çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Tokat genelinde sürdürülen bu mücadele sayesinde, kapanan köy yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı ve bölge halkı, günlük yaşamlarına devam etme imkanı buldu.