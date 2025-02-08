DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.465.400,06 -0,64%

Tokat'ta Kapanan 10 Köy Yolu Kar Yağışı Sonrası Ulaşıma Açıldı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 10 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 22:56
Tokat'ta Kapanan 10 Köy Yolu Kar Yağışı Sonrası Ulaşıma Açıldı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyerek 10 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ancak, İl Özel İdaresi ekipleri, hızlı bir müdahale ile bu yolları yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Gece saatlerinde başlamış olan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla devam etti ve çok sayıda köy yolunun kapalı kalmasına yol açtı. Ancak, 50 kişilik İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için yükümlülüklerini yerine getirerek, çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Tokat genelinde sürdürülen bu mücadele sayesinde, kapanan köy yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı ve bölge halkı, günlük yaşamlarına devam etme imkanı buldu.

İLGİLİ HABERLER

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı
2
Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında
3
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Ankara'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Öldürüldü
5
Kocaeli'de Eşini Tabancayla Öldüren Kadın Tutuklandı
6
Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Fırına Girdi
7
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!