Tokat'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor: 70 Santimetreye Ulaştı

Tokat'ta 19 Şubat'tan bu yana devam eden kar yağışı, kar kalınlığını yüksek kesimlerde 70 santimetreye kadar çıkardı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:17
Tokat'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor: 70 Santimetreye Ulaştı

Tokat'ta Kar Yağışı Devam Ediyor

Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte 19 Şubat'tan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemekte.

Kar Kalınlığı 70 Santimetreye Ulaştı

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı. Bu durumu dikkate alan Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütmeye başladı.

Kapatılan Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kar nedeniyle kent genelinde ulaşıma kapanan 15 köy yolunun açılması için il ve ilçe özel idare ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, kesintisiz bir ulaşım sağlamak için yoğun bir çaba harcıyor.

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