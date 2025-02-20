Tokat'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda, Beykaya köyünde yaşayan 70 yaşındaki kalp hastası Tahsin Erdönmez, kar yağışının ardından rahatsızlandı. Hastanın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bu gelişmenin üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti ve yaklaşık 4 saatlik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin özverili çabaları sonucunda köy yolunun ulaşıma açılmasıyla hasta, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine başarılı bir şekilde kaldırıldı.

Olay, karla mücadele çalışmalarının ne derece kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi de hastanın hayatını kurtardı.

Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.