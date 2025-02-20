Tokat'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı

Tokat'ta kar nedeniyle kapanan köy yolunda hasta, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:19
Tokat'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı

Tokat'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda, Beykaya köyünde yaşayan 70 yaşındaki kalp hastası Tahsin Erdönmez, kar yağışının ardından rahatsızlandı. Hastanın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bu gelişmenin üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti ve yaklaşık 4 saatlik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin özverili çabaları sonucunda köy yolunun ulaşıma açılmasıyla hasta, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine başarılı bir şekilde kaldırıldı.

Olay, karla mücadele çalışmalarının ne derece kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi de hastanın hayatını kurtardı.

Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi...

Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi...

Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!
2
Finlandiyalı Johan Österman, Türk Kadınla Evlendi ve İslamiyet'i Seçti
3
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
4
Komadan Çıkan Belgin Büyükşahin, 6 Yılda 55 Madalya Kazandı!
5
Tokat'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı
6
Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Hurma Tezgahları Doldurdu
7
Trump, Yasa Dışı Göç ve Federal İhtiyaçları Hedefleyen Üç Yeni Kararname İmzaladı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?