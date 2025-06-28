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Tokat'ta Kenelerin Neden Olduğu Hastalıklar Ele Alındı

Tokat'ta düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde, kenelerin neden olduğu hastalıklar hakkında bilgilendirici bir konferans gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:37
Tokat'ta Kenelerin Neden Olduğu Hastalıklar Ele Alındı

Tokat'ta, "Bilim Kafe" etkinlikleri çerçevesinde, kenelerin neden olduğu hastalıkların ele alındığı bir konferans düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" koordinasyonunda gerçekleştirilen bu programda, kenelerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür ve Rektör Danışmanları Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy ile birlikte birçok öğrenci ve vatandaş katıldı.

Konferansta, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, kenelerin biyolojik yapısından başlayarak bu organizmaların insan ve hayvan sağlığına etkisine kadar geniş kapsamlı bilgiler sundu.

Tokat'ta, "Bilim Kafe" etkinlikleri çerçevesinde, kenelerin neden olduğu hastalıkların anlatıldığı...

Tokat'ta, "Bilim Kafe" etkinlikleri çerçevesinde, kenelerin neden olduğu hastalıkların anlatıldığı konferans düzenlendi.

Tokat'ta, "Bilim Kafe" etkinlikleri çerçevesinde, kenelerin neden olduğu hastalıkların anlatıldığı...

Tokat'ta, "Bilim Kafe" etkinlikleri çerçevesinde, kenelerin neden olduğu hastalıkların anlatıldığı konferans düzenlendi.

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