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Tokat'ta Komana Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde, Selçuklu ve Roma dönemlerine yönelik kazı çalışmaları sürüyor. ODTÜ destekli projeyle antik kent gün yüzüne çıkarılıyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:13
Tokat'ta Komana Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat'taki Komana Antik Kenti Kazıları Devam Ediyor

Tokat'ta bulunan Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Kazı Başkanlığı'nı üstlenen Prof. Dr. Burcu Erciyas, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışmaların Detayları

Bu yıl temmuz ayında başlayan kazı çalışmaları, 15 Ağustos'a kadar devam edecektir. Kazılarda toplam 30 işçi ile 18 kişilik bilimsel heyet görev almaktadır. Prof. Dr. Erciyas, belirli bölgelerde yoğunlaşılmış çalışmalara dikkat çekmiştir.

Hedefler ve Buluntular

Bu yılki kazıların bir hedefi, tepenin alt kısmında yer alan ve Selçuklu dönemine tarihlenen muhtemel bir cami yapısıdır. Bu yapının kitabesi, Tokat Müzesi'nde bulunmaktadır. Komana'nın Selçuklu ve erken Osmanlı dönemine dair mevcut bilgileri genişletmek amacıyla bu alandaki çalışmalara ağırlık verilmektedir.

İkinci kazı alanı ise tepenin üst bölgesidir. Burada ise Roma dönemine yönelik çalışmalara yoğunlaşılmaktadır. Önceki kazılarda, bir yanık yapı içinde askere ait eşyalara rastlanmıştır. Prof. Erciyas, bu yapıyı detaylı bir şekilde inceleyerek Komana'nın Roma dönemini daha iyi anlamayı hedeflediklerini belirtmiştir.

Komana Pontika Antik Kenti Hakkında

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı döneminde önemli bir kültür merkezi olan Komana Pontika, Roma İmparatorluğu zamanında da özerkliğini korumuştur. Bu antik bölge, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış bir kutsal alan olup, aynı zamanda bir ticaret merkezi olarak da dikkat çekmektedir. Kutsal alanda yapılan festivaller ve zengin pazar yeri sayesinde Anadolu'nun dört bir yanından ziyaretçi çekmiştir.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, 2004 yılında başlatılmıştır. Proje, Orta Karadeniz bölgesinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu ortaya çıkarmak amacı taşımaktadır. Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmaları sonrasında, antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları hayata geçirilmiştir.

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

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