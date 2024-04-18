Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem panik yarattı: Çevre illerde de hissedildi

Tokat'ta akşam saatlerinde yaşanan deprem, bölgede panik ve endişeye neden oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı ve merkez üssünü Sulusaray olarak belirtti.

Deprem, çevre iller olan Samsun, Sivas, Kayseri, ve Çorum'da da hissedildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir diğer depremin ardından bu son deprem, bölge halkında tedirginlik yarattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Tokat Valiliği, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirtti. Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve Allah'tan ülkeyi ve milleti afetlerden korumasını diledi.





AFAD ise deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Bölgedeki durumun sürekli olarak izlendiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.