Tokat'ta Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Çift Defnedildi

Tokat'taki Acı Kazada Hayatını Kaybeden Çift Defnedildi

Tokat'ta gerçekleşen motosiklet kazasında yaşamını yitiren Cengiz Albay ve eşi Muazzez Albay'ın cenazeleri düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Cenaze töreni, Albay çiftinin morgdan alınan cenazelerinin Karşıyaka Merkez Cami bahçesine getirilmesiyle başladı. Cenaze namazı, öğle vakti kılındı ve ardından çiftin cenazeleri Şehri Şirvan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Albay ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza Detayları

Önceki gece, Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, İ.B. idaresindeki B BAL 8 yabancı plakalı otomobille Tokat-Turhal kara yolunda çarpışmış, bu talihsiz kazada çift hayatını kaybetmiştir.

