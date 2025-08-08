DOLAR
Tokat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 23:44
Tokat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, Tokat-Turhal kara yolunda gerçekleşti.

Cengiz A. yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü Cengiz A. ve yolcu Muazzez Albay yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Muazzez Albay, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

