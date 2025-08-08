Tokat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, Tokat-Turhal kara yolunda gerçekleşti.

Cengiz A. yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü Cengiz A. ve yolcu Muazzez Albay yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Muazzez Albay, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

