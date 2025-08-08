Tokat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Feci Kaza: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kazada, Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat-Turhal kara yolunda sürücüsü henüz tespit edilemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Cengiz Albay ve yolcu Muazzez Albay yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen, iki yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza ile ilgili inceleme başlatıldı ve detayların ortaya çıkması bekleniyor.

