Tokat'ta Orman Yangını: Çamlıbel'de Yaklaşık 2 Hektar Zarar

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Tokat'ta çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Olay, merkeze bağlı Çamlıbel beldesi sınırlarındaki Güzelce köyü yakınlarında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Çamlıbel Belediyesi itfaiyesi ve vatandaşların ortak çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Yapılan ilk tespitlere göre yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

