Tokat'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Tokat'ta Orman Yangını Paniği

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Karanlık Dere mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, yoğun kızılçam ağaçları ile kaplı olan bölgede dumanların yükselmesi üzerine fark edildi. Durumun aciliyeti nedeniyle, çevreye jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile birlikte Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp kayalıkların bulunduğu alanda yangını büyümeden kontrol altına almak için yoğun bir çaba içerisinde. Yangının önlenmesi için ilk müdahalelerin hızla yapıldığı bildiriliyor.

Bu arada, bölgeye yönlendirilen trafik ekipleri de D 100 kara yolunda gerekli tedbirleri alarak, güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.