Tokat'ta Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Tokat'ta Kazada 4 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Almus ilçesinde, bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Osman Durmuş'un kullandığı 60 TE 190 plakalı traktör ile Hayri Sevgioğlu'nun yönettiği 60 BL 110 plakalı otomobilin ilçe girişinde çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Çarpışmanın ardından, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan 2 yolcu yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Almus Devlet Hastanesi'ne sevk etti ve tedavi altına alındılar. Yaralıların Hayati Durumu İyi

Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.