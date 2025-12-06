Tokat’ta Protokol: Başsavcılık ve Belediye Yükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin İşbirliği

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi, yükümlülerin kontrollü çalıştırılmasıyla kamu hizmeti verimliliğini artırıp sosyal hayata uyumlarını destekleyecek protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 11:03
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat Belediyesi iş birliğiyle yükümlüler için adım attı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol, yükümlülerin belediye hizmetlerinde kontrollü şekilde çalıştırılması yoluyla hem kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hem de yükümlülerin sosyal hayata yeniden uyumunu sağlamayı amaçlıyor.

Protokolün kapsamı

Üretken belediyecilik anlayışını güçlendirmeye yönelik hazırlanan iş birliği protokolü, belediyenin çeşitli birimlerinde görev alacak yükümlülerin sosyal, çevresel, kültürel ve teknik alanlardaki çalışmalara dahil edilmesini öngörüyor. Bu katılım, belirlenen denetim mekanizmaları ile sağlanarak hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması hem de yükümlülerin mesleki ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililerin açıklamaları

Protokol imza törenine Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu katıldı. Başkan Yazıcıoğlu programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün imzaladığımız bu işbirliği protokolüyle hem belediye hizmetlerimizin niteliğini artıracak hem de yükümlü kardeşlerimizin yeniden topluma kazandırılmaları için önemli bir fırsat oluşturacağız. Üretken belediyecilik; insanı merkeze alan, toplumsal faydayı büyüten bir anlayıştır. Cumhuriyet Başsavcımız Yunus Emre Büyükyurt’un destekleriyle şehrimiz adına kıymetli bir adım atmış bulunuyoruz. Yükümlülerin toplumumuza kazandırılması noktasında Adalet Bakanlığımız çok ciddi bir proje yürütüyor. Bu örnek projeyi Tokat’ımızda hayata geçmesine destek olan başta Adalet Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, genel müdürlerimize ve sayın Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt’a müteşekkiriz. Tokat’a ve Tokat’ımıza hayırlı olsun".

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt ise protokolün yükümlülerin rehabilitasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını belirterek, iş birliğinin Tokat için faydalı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Protokol, yükümlülerin kontrollü istihdamı ve denetimli katılımı sayesinde hem belediye hizmetlerinin kalitesini artırmayı hem de toplumsal bütünleşme ve mesleki rehabilitasyonu desteklemeyi amaçlıyor.

