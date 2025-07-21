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Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 6 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde biri bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 10:27
Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 6 Yaralı

Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 6 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, tarlaya devrilen bir otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı. Furkan T. (24) yönetimindeki 60 AP 598 plakalı araç, Karayaka beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralananlar arasında, A.E.T. (1), K.T. (25), A.T. (43), A.T. (52) ve Ş.Ö. (51) de bulunmaktadır. Otomobilde sıkışan dört kişi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı.

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