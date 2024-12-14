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Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:50
Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası Can Alıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Ali Esetekin (23) idaresindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari aracın, Tokat-Turhal kara yolu üzerindeki Şenyurt beldesi yakınlarında kavak ağacına çarpmasının ardından meydana geldi.

Kazada Hayatını Kaybedenler

Aracın devrilmesi sonucunda, sürücü Ali Esetekin ile birlikte araçta bulunan Hüseyin Can Esetekin (21) ve Eren Atlı (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası, hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine ulaşan polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbirleri alarak incelemelerde bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

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