Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası Can Alıyor
Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Ali Esetekin (23) idaresindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari aracın, Tokat-Turhal kara yolu üzerindeki Şenyurt beldesi yakınlarında kavak ağacına çarpmasının ardından meydana geldi.
Kazada Hayatını Kaybedenler
Aracın devrilmesi sonucunda, sürücü Ali Esetekin ile birlikte araçta bulunan Hüseyin Can Esetekin (21) ve Eren Atlı (28) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler Hastaneye Kaldırıldı
Kaza sonrası, hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güvenlik Önlemleri Alındı
Olay yerine ulaşan polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbirleri alarak incelemelerde bulundu.
Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.