Tokat'ta Trafik Kazası: Turhal Çamlıca'da 1 Yaralı

Turhal Çamlıca köyünde panelvanın devrilmesi sonucu S.D. yaralandı; Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi yok. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 03:28
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 03:28
Tokat’ın Turhal ilçesi Çamlıca köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, S.D. (58) idaresindeki 46 AAR 373 plakalı Fiat marka panelvan otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

